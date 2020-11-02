Ион Чебан – преторам: Целый год я давал вам шанс, но сейчас те, кто не справляется с работой, его не получат

Ион Чебан – преторам: Целый год я давал вам шанс, но сейчас те, кто не справляется с работой, его не получат

Генеральный примар Ион Чебан представил временно исполняющего обязанности претора Ботаники всей команде примарии Кишинева, а также её подразделениям на сегодняшнем заседании муниципальных служб. Ион Чебан отметил, что Диана Губа уже проинспектировала весь сектор, чтобы выявить те проблемы, которые до сих пор не были решены.

– Еще раз предупреждаю глав всех подразделений, преторов и других руководителей. С теми, кто не выполняет свою работу надлежащим образом, мы попрощаемся. В течение года я давал вам шанс, но теперь те, кто не справляется, больше его не получат, – сказал Ион Чебан.

Градоначальник также добавил, что все должностные лица примарии, начиная с вице-примаров и заканчивая руководителями управлений, должны представить отчеты о своей деятельности за последний год.

– В дополнение к моему отчёту, который я представлю общественности, скорее всего, 11 ноября, ваши отчёты также должны быть обнародованы, чтобы люди знали, что мы сделали, какие проекты по развитию города были реализованы, – заключил Чебан.

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