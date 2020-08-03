Ион Чебан предупредил: Если на детях будут экономить – виновные в этом будут уволены

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Работы по ремонту столичных учебных заведений находятся на последней “стометровке”, а их качество проверяет специальная комиссия. Об этом генеральный примар Кишинева Ион Чебан сообщил на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

Глава муниципия предупредил ответственных лиц: если на здоровье детей будут экономить – последуют санкции, вплоть до увольнения.

– Повторяю: Управление образования строго контролирует вопрос ремонта учебных заведений. И если, не дай Бог, я снова услышу, что работы были сделаны некачественно и по завышенной цене, то мы обратимся в правоохранительные органы для инициирования расследования, – подчеркнул Ион Чебан.

По словам градоначальника, школы и детские сады адаптированы к работе в условиях пандемии – они оснащены дезинфицирующими и защитными средствами. Также сейчас проводятся заседания со специалистами и руководителями учебных заведений с целью выбора наиболее подходящего способа вовлечения детей в образовательный процесс.

Кроме того, тема открытия школ и детских садов также обсуждается на заседаниях Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, и, в зависимости от ее решения, муниципалитет будет координировать свою деятельность.

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