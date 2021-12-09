Ион Чебан: Предпринимаются попытки рейдерских атак на мунпредприятия Кишинёва

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На очистной станции, находящейся под управлением АО “Apă Canal Chișinău”, создалась сложная ситуация, и с данной компании требуют 12 миллионов леев.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Так, в ходе лабораторных исследований проб воды, взятых из реки Бык возле очистных сооружений в августе и сентябре сначала Центром общественного здоровья Кишинёва, а затем Инспекцией по охране окружающей среды, первыми была обнаружена сальмонелла, а вторыми – азот. И через три месяца сотрудники Инспекции по охране окружающей среды сообщили АО “Apă Canal Chișinău” об ущербе в 12 миллионов леев.

И это несмотря на то, что с момента вступления в должность я неоднократно говорил об этих проблемах на очистной станции, были уведомлены все соответствующие учреждения, включая министерство, Инспекцию по охране окружающей среды, Национальное агентство по общественному здоровью и Агентство по окружающей среде, – возмутился градоначальник.

Он также напомнил и о предупреждениях о выбросах в общественную канализационную сеть воды с пищевой промышленности с превышенной в десятки раз концентрацией опасных веществ.

Они должны иметь установки предварительной очистки, контролем за установкой и расположением которых должны заниматься компетентные центральные структуры. При каждом предупреждении нам предлагали отключать от предоставляемых услуг тех или иных экономических агентов. Чтобы избавиться от неприятного запаха в городе, мы провели внезапные проверки, взяли пробы и доказали, что определённые экономические агенты нарушают правила сброса воды в канализацию. Некоторых даже отключили от услуг, – рассказал Чебан.

Он отметил, что работы, выполняемые на данном этапе на очистных сооружениях Кишинёва, основаны на текущем процессе, который не включает необходимые инвестиции для обработки азота. Соответствие очистной станции европейским нормам по этим двум компонентам намного превышает инвестиционные возможности АО “Apă Canal Chișinău”.

То, что они хотят сегодня от АО “Apă Canal Chișinău”, может быть достигнуто только на следующем этапе модернизации очистных сооружений с очень большими объёмами инвестиций. Это требует участия и финансовой поддержки центральных властей. Это вопрос общегосударственный, а не только муниципальный, – подчеркнул генпримар.

Он заявил, что на муниципальном уровне будет создана внутренняя комиссия по этому делу для изучения ситуации, и после этого примария может обжаловать в суде это решение, посредством которого, по мнению Чебана, предпринимается попытка обанкротить АО “Apă Canal Chișinău”.

Также генпримар рассказал о том, что представители Совета по конкуренции интересуются у столичного Управления транспорта и путей сообщения, почему инфраструктурные работы в городе выполняет муниципальное предприятие “EXDRUPO”, а не другой экономический агент.

В примарии есть муниципальное управление, целое предприятие, занимающееся этой сферой, и мы не должны организовывать конкурсы с участием других экономических агентов. У вас есть экономические агенты, которые хотят зарабатывать? – поинтересовался градоначальник.

Ион Чебан выразил мнение, что такие действия направлены против примарии, против её управлений и предприятий, направлены на банкротство учреждений и вывод денег из муниципального бюджета и учреждений, подчиненных примарии.

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