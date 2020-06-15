Муниципальные службы продолжают устранять последствия вчерашнего ливня (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан дал распоряжение муниципальным службам продолжить работы по устранению последствий вчерашнего ливня, в результате которого были затоплены улицы и подвалы, а также оборваны линии электропередач.

Градоначальник поблагодарил сотрудников профильных муниципальных служб и спасателей за то, что они быстро реагировали и приходили на помощь гражданам по указанным ими адресам, чтобы устранить последствия ливня и оценить нанесённый ущерб. Кроме того, Ион Чебан распорядился провести инвентаризацию проблемных участков, где во время дождей постоянно скапливается вода, а также очистить канализационные коллекторы, сообщает пресс-служба примарии.

Ранее мы сообщали, что генпримар Кишинёва предложил перенаправить деньги, предназначенные на обустройство фонтанов и предусмотренные в муниципальном бюджете на этот год, на очистку и ремонт ливневой канализации города.

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