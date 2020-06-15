Муниципальные службы продолжают устранять последствия вчерашнего ливня (ФОТО)

Муниципальные службы продолжают устранять последствия вчерашнего ливня (ФОТО)

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан дал распоряжение муниципальным службам продолжить работы по устранению последствий вчерашнего ливня, в результате которого были затоплены улицы и подвалы, а также оборваны линии электропередач.

Градоначальник поблагодарил сотрудников профильных муниципальных служб и спасателей за то, что они быстро реагировали и приходили на помощь гражданам по указанным ими адресам, чтобы устранить последствия ливня и оценить нанесённый ущерб. Кроме того, Ион Чебан распорядился провести инвентаризацию проблемных участков, где во время дождей постоянно скапливается вода, а также очистить канализационные коллекторы, сообщает пресс-служба примарии.

Ранее мы сообщали, что генпримар Кишинёва предложил перенаправить деньги, предназначенные на обустройство фонтанов и предусмотренные в муниципальном бюджете на этот год, на очистку и ремонт ливневой канализации города.

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