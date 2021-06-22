Ион Чебан предложил Киронде покинуть пост вице-примара: В примарии надо не жаловаться, а работать, засучив рукава

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Генпримар муниципия Ион Чебан придерживается мнения, что вице-примар Виктор Киронда должен уйти в отставку.

Как заявил градоначальник в ходе сегодняшней пресс-конференции, Виктор Киронда не выполняет возложенные на него обязанности, вместо этого жалуясь и выдвигая необоснованные обвинения.

Управление в примарии осуществляется не через Facebook, это непростая организация. Каждый член команды примарии имел возможность выбрать сотрудников, людей, которым они доверяют. Это сделал и Киронда, но только он говорит о возникших у него проблемах. Работа в примарии – это не жалобы. Здесь необходимо засучить рукава и работать, – подчеркнул Чебан.

По его словам, то, что происходило в последние дни, – не что иное, как истерия вице-примара, не желающего терять свой пост.

Он выдвинул необоснованные обвинения в мой адрес, а также в адрес моих и своих коллег. У всех складывалось впечатление, что в примарии Кишинёва работает только он, а все остальные лишь стараются его расстроить. Но это лишь голословные заявления, не имеющие под собой никаких доказательств. По факту же именно он в последнее время преследует и запугивает всех своих коллег, а также нападает в суде, при этом хорошо понимая, что он не прав. Вместо того, чтобы заниматься работой на благо города, он тратил время на интриги и написание жалоб на коллег. Он забыл, что пост вице-примара он получил не по воле граждан, а по моему предложению. Я его пригласил на этот пост, несмотря на то, что меня предупреждали, что я могу получить нож в спину, – подчеркнул генпримар.

Ион Чебан попросил Виктора Киронду подать заявление по собственному желанию, в противном случае это будет сделано по процедуре, предусмотренной законом.

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