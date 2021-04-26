Ион Чебан предлагает начать в Кишинёве третий этап вакцинации

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан предложит центральным органам государственной власти запустить в столице третий этап вакцинации против COVID-19. Об этом он заявил сегодня на заседании глав муниципальных служб.

– В настоящее время у нас достаточно доз вакцины, чтобы дать возможность всем жителям Кишинёва привиться от коронавируса, – заявил он.

На сегодняшний день в Муниципальном центре вакцинации и в поликлиниках доступна вакцина AstraZeneca. В Кишинёв также прибыла вакцина “Спутник V”, которая в скором времени поступит в пункты вакцинации. Кроме того, в ближайшее время в страну доставят вакцину, закупленную правительством.

– Специалисты уверены, что при нынешнем количестве доступных вакцин можно запускать третий этап иммунизации. Ждём вердикта экспертов Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, – отметил генпримар.

Ион Чебан также сообщил, что примария намерена открыть дополнительные центры иммунизации. По его словам, на сегодняшний день первую дозу вакцины получили около 21 тысячи жителей Кишинёва. Специалисты считают, что процесс вакцинации протекает очень медленно, поэтому запускать третий этап иммунизации в столице имеет смысл.

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