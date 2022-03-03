Ион Чебан – правительству: Если не будет других мест для беженцев, мы будем их размещать в учебных заведениях

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан требует участия правительства в процессе распределения беженцев из Украины. В противном случае в стране может разразиться гуманитарная катастрофа.

Он рассказал, что за эти дни через Центр Modexpo прошло 6650 человек.

– Только сегодня утром было размещено 850 человек. Тысячи беженцев находятся в Кишинёве. Хочу передать правительству, что если оно не задействует дополнительные места на территории столицы, у нас будет гуманитарная катастрофа по всей стране, – подчеркнул Чебан.

Он отметил, что правительство по-прежнему занимается концертами, в то время как учреждения, подведомственные центральным властям, должны быть задействованы в срочном порядке.

– Потоки людей очень высокие. Только в эту ночь через Moldexpo прошли 1755 человек, – заявил Чебан в ходе заседания.

Градоначальник также отметил, что есть благодарные за помощь беженцы, а есть люди, которые ведут себя абсолютно неадекватно.

– Жители Кишинёва не должны подвергаться какому-либо риску. Сейчас такой риск существует. Мы обратились к правительству с просьбой увеличить число карабинеров, улучшить патрулирование. В ближайшее время могут начаться кражи, грабежи, вандализм. Мы говорим об этом, но напрасно, – заметил генпримар.

Чебан подчеркнул, что в случае бездействия со стороны центральных властей, муниципалитету придётся размещать беженцев в учебных заведениях столицы, а это означает, что школьников придётся отправить на онлайн-занятия.

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