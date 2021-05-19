Ион Чебан поздравил столичных медработников с Международным днём семейного врача

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Первичная медицинская помощь имеет большое значение, поскольку она предназначена для всех людей и семей. Об этом заявил генпримар муниципия по случаю отмечаемого сегодня Международного дня семейного врача, поблагодарив всех столичных семейных врачей и медсестёр за их работу.

Градоначальник отметил, что в Кишинёве сильная и хорошо организованная система первичной медицинской помощи: около 500 семейных врачей работают в 5 территориальных медицинских ассоциациях, 12 центрах семейных врачей, университетской клинике, 14 пригородных медицинских центрах и 9 частных центрах.

Развитие и укрепление первичной медицинской помощи является одним из основных приоритетов сферы здравоохранения в муниципии. Мы приложим все усилия для улучшения доступа, качества и эффективности услуг общественного здравоохранения, – заверил Ион Чебан.

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