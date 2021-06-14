Ион Чебан поздравил Спиридона Вангели с днём рождения

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Детский писатель, прозаик, поэт, Почётный гражданин Кишинёва, кавалер Ордена Республики – Спиридон Вангели отмечает сегодня день рождения. Ему исполнилось 89 лет.

Ион Чебан поздравил именинника, поблагодарив за вклад, внесённый в образование и повышение уровня культуры молодёжи.

Его мудрые книги, полные волшебства, переведены более чем на 40 языков и издаются в 70 странах мира. Поздравляем с днём рождения и желаем здоровья! – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Напомним, недавно в столичном секторе Рышкановка был открыт сквер “Гугуцэ”. Здесь также установлен памятник знаменитому персонажу Спиридона Вангели.

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