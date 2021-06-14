Ион Чебан поздравил Спиридона Вангели с днём рождения

Ион Чебан поздравил Спиридона Вангели с днём рождения

Детский писатель, прозаик, поэт, Почётный гражданин Кишинёва, кавалер Ордена Республики – Спиридон Вангели отмечает сегодня день рождения. Ему исполнилось 89 лет.

Ион Чебан поздравил именинника, поблагодарив за вклад, внесённый в образование и повышение уровня культуры молодёжи.

Его мудрые книги, полные волшебства, переведены более чем на 40 языков и издаются в 70 странах мира. Поздравляем с днём рождения и желаем здоровья! – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Напомним, недавно в столичном секторе Рышкановка был открыт сквер “Гугуцэ”. Здесь также установлен памятник знаменитому персонажу Спиридона Вангели.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md