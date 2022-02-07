Ион Чебан поздравил с днем рождения скульптора Вячеслава Жиглицкого

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Поздравление было опубликовано на странице градоначальника в соцсети.

Ион Чебан от себя лично и от имени примарии пожелал заслуженному скульптору, Почётному гражданину Кишинёва здоровья, долгих лет жизни и вдохновения.

Желаем, чтобы его произведения становились достопримечательностями для туристов, а также объектами созерцания для местных жителей. В последнее время у нас установилось отличное сотрудничество, и вы можете увидеть его скульптуры в столице, – отметил генпримар.

Вячеслав Жиглицкий является автором известных городских скульптур «Экипаж» в Международном аэропорту Кишинёва, «Дети на скамейке», «Двое влюблённых» на пешеходной улице Евгения Доги, «Папа Иоанн Павел II, бюст короля Фердинанда I», Вероника Микле в сквере им. М. Эминеску, Гугуцэ в секторе Рышкановка, а также других.

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