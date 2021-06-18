Ион Чебан поздравил руководство и сотрудников больницы “Святая Троица” с годовщиной её основания

Ион Чебан поздравил руководство и сотрудников больницы “Святая Троица” с годовщиной её основания

Сегодня исполнилось 45 лет со дня основания Муниципальной клинической больницы “Святая Троица”.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил и поблагодарил руководство и сотрудников этого медицинского учреждения за то, что они профессионально и с самоотдачей работают в области охраны здоровья граждан. Чебан также отметил, что больница “Святая Троица” в последнее время сильно модернизировалась.

Муниципалитет много вкладывает во всю медицинскую систему, особенно в последние полтора года. Рад сказать сегодня, что нам удалось сделать много нужного и полезного в период пандемии. Мы заложили основы Центра COVID-19 в Moldexpo, Муниципального центра вакцинации, а также работаем над рядом других проектов, – отметил Чебан.

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