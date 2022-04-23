Ион Чебан поздравил работников сферы ЖКХ с наступающим профессиональным праздником

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В преддверии профессионального Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в последнее воскресенье апреля, генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил всех сотрудников профильных муниципальных управлений.

Он подчеркнул, что высоко ценит усилия всех работников этой сферы, которые начинают свой рабочий день рано утром.

Летом и зимой, в любую погоду эти люди выходят на улицы города, чтобы обеспечивать комфорт его жителей. Благодаря их работе город становится чистым и аккуратным, и это должны ценить все жители столицы, – заявил Чебан.

Он призвал всех граждан соблюдать чистоту на улицах Кишинёва.

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