Ион Чебан поздравил работников публичной администрации с профессиональным праздником (ВИДЕО)

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Сегодня в Молдове отмечается День местной автономии и профессиональный праздник работника публичной администрации.

В связи с этим генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил примаров, вице-примаров, советников и всех сотрудников данной сферы. Он отметил, что эта работа ответственна, так как есть чёткие обязательства – прежде всего перед гражданами.

Я всегда говорил, что наша общая миссия – решать проблемы столицы и предоставлять более качественные услуги жителям города и пригородов, даже если это не так просто и легко – есть различные процессы, бюрократия и всевозможные препятствия, тем не менее, мы работаем. Только вместе, создавая равные условия для всех граждан, устраняя коррупцию и личные интересы, реализуя проекты и программы, мы сможем стать лучше и быть примером. Нам предстоит много работы, и первые шаги по модернизации Кишинёва уже сделаны, – написал он на своей странице в соцсети.

Генпримар поблагодарил работников публичной администрации и пожелал им успехов в работе.

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