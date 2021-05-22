Ион Чебан поздравил классных руководителей, ставших победителями конкурса “Diriginte, drag părinte”

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вручил сегодня дипломы и денежные премии от муниципалитета 17 столичным классным руководителям, которые стали победителями Муниципального конкурса “Diriginte, drag părinte-2021”.

Градоначальник отметил, что учителя являются гордостью и опорой в развитии наших детей. Он также заявил, что величайшее богатство страны – её жители, и о них нельзя забывать.

– Я искренне благодарю всех преподавателей за огромные усилия, которые они прилагают для развития системы образования и роста будущих поколений, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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