Ион Чебан: Повышение цен на проезд станет возможным лишь после пополнения автопарка, и этот вопрос будет обсуждаться публично

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Генеральному примару муниципия Кишинёв пришлось в очередной раз выступить с разъяснениями касательно стоимости проезда в столичном общественном транспорте, так как в последнее время эта тема обсуждается всё чаще и чаще.

Ион Чебан отметил, что муниципалитет сегодня субсидирует МП “Городской автобусный парк” и Управление электротранспорта, выделяя около 500 миллионов леев в год. Расчёты показывают, что поездка на автобусе в Кишинёве обходится в 10,51 лея, а на троллейбусе – 4-5 леев. Соответственно, примария покрывает разницу в цене.

Я не говорил, что тарифы на общественный транспорт в столице будут повышены до указанного уровня. Никакого повышения цен на проезд на любом виде транспорта в столице не будет, пока в Кишинёв не будет доставлено необходимое количество новых автобусов и троллейбусов (до 200 единиц). Только тогда мы сможем публично обсудить повышение цен на проезд. Окончательное решение будет принимать Муниципальный совет, – подчеркнул градоначальник.

Он также отметил, что предложил на этой неделе провести заседание рабочей группы, чтобы обсудить возможность запуска нового тендера на закупку 100 автобусов.

Я даже попросил членов рабочей группы пообщаться со всеми четырьмя участниками первого тендера – ISUZU Anadolu Otomotiv, МАЗ, BMC и OTOKAR, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, – заметил Чебан.

Помимо этого, генпримар попросил транспортную комиссию изучить вопрос об увеличении уставного капитала Городского автобусного парка примерно на 120 миллионов леев для сборки автобусов в Кишинёве.

Мы не можем себе позволить иметь только один вариант. В 2020 году мы не смогли купить ни один автобус, несмотря на то, что деньги на это были запланированы. Людям необходим качественный общественный транспорт, и мы обязаны решить эту проблему, – заявил примар.

В прошлом году примарии удалось привезти в Кишинёв 20 троллейбусов из Беларуси и Риги. Также в ближайшее время на маршруты будут выпущены ещё 20 троллейбусов, а позже – ещё столько же.

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