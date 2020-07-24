Ион Чебан потребовал установить в парках панно с указанием штрафов за разбрасывание мусора в неположенных местах

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После утверждения Муниципальным советом Регламента об уборке и обеспечении чистоты в Кишиневе, в скором времени его положения будут применены. Генеральный примар Ион Чебан потребовал установить предупреждающие информационные панно у входа в парки и скверы.

– Я много раз говорил о соблюдении чистоты в городе. Из проекта Регламента необходимо сделать выдержки и распространить физическим и юридическим лицам. Каждый обязан убирать у своего дома, но многие люди не соблюдают чистоту. Поэтому необходимо у входа в зеленые зоны установить панно с предупреждением о наложении штрафов за разбрасывание мусора, – отметил глава столицы.

Напомним, вчера мунсовет одобрил Регламент об уборке и обеспечении чистоты в муниципии. По словам градоначальника, это еще один шаг к тому, чтобы сделать Кишинев действительно чистым городом.

Новый проект Регламента об уборке и обеспечении чистоты устанавливает единую правовую основу для работы соответствующих служб, определяет нормы и условия, которые должны соблюдаться для надлежащей работы по наведению порядка и чистоты в Кишиневе. Штрафы за несоблюдение документа будут высокими.

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