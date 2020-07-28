Ион Чебан потребовал ускорить решение проблемы парковок в столице

Ион Чебан потребовал ускорить решение проблемы парковок в столице

На следующей неделе будет представлена информация об этапе развития Концепции управления системой городских парковок в муниципии Кишинев, а также плана по электронной системе оплаты проезда, и Концепции организации работы общественного транспорта в столице.

Генеральный примар Ион Чебан попросил вице-примара, ответственного за данную область, предоставить отчет по указанной теме.

– На данный момент из-за отсутствия каких-либо регулирующих механизмов парковка автомобилей в Кишиневе осуществляется хаотично и бесконтрольно. Люди ждут конкретных шагов для решения проблемы парковок, особенно после введения запрета на автостоянку на некоторых улицах в центре столицы, – подчеркнул Чебан.

Градоначальник заявил о необходимости обустроить парковочные места как в центральной части столицы, так и на других улицах в секторах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md