Ион Чебан потребовал ускорить решение проблемы парковок в столице

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На следующей неделе будет представлена информация об этапе развития Концепции управления системой городских парковок в муниципии Кишинев, а также плана по электронной системе оплаты проезда, и Концепции организации работы общественного транспорта в столице.

Генеральный примар Ион Чебан попросил вице-примара, ответственного за данную область, предоставить отчет по указанной теме.

– На данный момент из-за отсутствия каких-либо регулирующих механизмов парковка автомобилей в Кишиневе осуществляется хаотично и бесконтрольно. Люди ждут конкретных шагов для решения проблемы парковок, особенно после введения запрета на автостоянку на некоторых улицах в центре столицы, – подчеркнул Чебан.

Градоначальник заявил о необходимости обустроить парковочные места как в центральной части столицы, так и на других улицах в секторах.

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