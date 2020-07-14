Ион Чебан: После модернизации улица 31 августа полностью преобразится

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Сегодня Муниципальному совету Кишинева будет предложен для одобрения проект по ремонту и реконструкции улицы 31 августа.

По словам генерального примара Иона Чебана, это новое видение развития уличной инфраструктуры в центре столицы. Над проектом работала команда профессионалов.

– Улица будет выглядеть по-другому. Многое будет модернизировано, дорожное движение облегчится, так как дорога будет расширена. Будет установлена ​​новая уличная мебель, тротуар будет выложен плиткой. Мы решили изменить проект, чтобы предложить жителям Кишинева современные комфортные условия для жизни, – отметил градоначальник.

После того как проект будет одобрен мунсоветом, в сентябре текущего года будут проведены тендеры и начнется работа. Проект был разработан ПРООН в Молдове, а деньги были предоставлены ЕБРР и ЕИБ.

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