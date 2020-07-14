Ион Чебан: После модернизации улица 31 августа полностью преобразится

Сегодня Муниципальному совету Кишинева будет предложен для одобрения проект по ремонту и реконструкции улицы 31 августа.
По словам генерального примара Иона Чебана, это новое видение развития уличной инфраструктуры в центре столицы. Над проектом работала команда профессионалов.
– Улица будет выглядеть по-другому. Многое будет модернизировано, дорожное движение облегчится, так как дорога будет расширена. Будет установлена новая уличная мебель, тротуар будет выложен плиткой. Мы решили изменить проект, чтобы предложить жителям Кишинева современные комфортные условия для жизни, – отметил градоначальник.
После того как проект будет одобрен мунсоветом, в сентябре текущего года будут проведены тендеры и начнется работа. Проект был разработан ПРООН в Молдове, а деньги были предоставлены ЕБРР и ЕИБ.
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