Ион Чебан посетил дом-музей Пушкина: Этот уникальный комплекс должен быть сохранён

Ион Чебан посетил дом-музей Пушкина: Этот уникальный комплекс должен быть сохранён

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня Дом-музей А. С. Пушкина, где были организованы мероприятия, посвященные 200-летию со дня приезда великого русского поэта в Кишинев. 

– Вспомнил свое детство, когда жил недалеко от памятника архитектуры. Я часто бывал здесь. Этот уникальный музейный комплекс должен быть сохранён. В случае необходимости муниципалитет внесет свой вклад, – заверил он.

Стоит отметить, что по случаю мероприятия Главное управление образования и культуры организовало муниципальный конкурс, целью которого было  вспомнить произведения, написанные поэтом во время его пребывания в Кишиневе.

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