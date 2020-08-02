Ион Чебан: Портал E-URBANISM снова работает, им может воспользоваться любой желающий

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Примария Кишинева вновь запускает портал E-URBANISM. По словам генерального примара Иона Чебана, это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному Агентством земельных отношений и кадастра Республики Молдова и администрацией столицы.

– На портале E-URBANISM публикуются данные, такие как: городские правила (зонирование, красные линии, ограничения), топографические и линейные карты, цифровые модели рельефа местности, зоны с опасными природными явлениями (атмосферные, гидрологические, сейсмические явления), почва и подпочва – ее глубина, текстура и содержание, окружающая среда и другое, – отметил Чебан.

Эти пространственные данные теперь доступны для всех. Доступ к порталу можно получить, перейдя по ссылке: https://moldova-map.md/mapstore/#/viewer/openlayers/884. Переход на E-URBANISM возможен также с сайта примарии Кишинева (chisinau.md).

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