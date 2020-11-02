Ион Чебан попросил полицию заняться случаями браконьерства на столичных озёрах

0

Генеральный примар муниципия попросил полицию заняться вопросом браконьерства в Кишинёве. Такой запрос поступил в связи с тем, что на прошлой неделе генпримар при поддержке экономического агента выпустил около 2 тонн рыбы в озеро в парке “La Izvor”.

Есть лица, которые занимаются браконьерством на озёрах, где была выпущена рыба. Я прошу полицию организовать внезапные рейды и хочу, чтобы вы начали с озера “La Izvor”. Тех, кто будет пойман, нужно оштрафовать, а в случае, если ими окажутся спасатели, как мне сказали, – немедленно уволить и санкционировать, – отметил Чебан.

Градоначальник уточнил, что нет ничего плохого в любительской рыбалке, но попытки массового вылова необходимо пресекать.

Как можно натянуть сети в столичных озёрах? Я понимаю, когда жители ловят рыбу как любители, – они хорошо проводят время на берегу озера. Но те, кто занимается этим со злым умыслом, должны отвечать за свои поступки согласно закону, – подчеркнул Чебан.

Генпримар также попросил позаботиться о данном вопросе и преторов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.