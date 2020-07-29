Ион Чебан подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией инвесторов Румынии в Молдове

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Градоначальник рассказал, что основной целью партнерства является установление устойчивого сотрудничества с целью продвижения возможностей для развития бизнеса в Кишиневе.

– Мы стремимся изучать насущные проблемы и определять пути их решения, консультироваться с бизнес-средой, чтобы знать, с чем сталкиваются представители этого важного сектора, – заявил Ион Чебан.

По его словам, муниципалитет намерен продвигать проекты, представляющие взаимный интерес, которые позволят получить местное и международное финансирование. Также периодически в партнерстве будут организовываться региональные и международные семинары и выставки.

– Мы намерены продвигать лучшие практики предпринимательства и местного экономического развития и участвовать в процессе пересмотра налоговой политики и предоставления экспертных знаний о возможном воздействии на местную деловую среду. Совместными усилиями мы будем выявлять и устранять институциональные барьеры, чтобы создать здоровую экономическую среду в Кишиневе, – отметил генпримар.

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