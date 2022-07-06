Ион Чебан подписал Меморандум о взаимопонимании между примарией Кишинева и ЮНИСЕФ

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Как рассказал градоначальник, этот документ касается оказания технической помощи для реализации прав детей и подростков в Кишиневе.

Документ обеспечивает правовую основу для реализации проектов технической помощи, предлагаемых ЮНИСЕФ в Молдове для укрепления системы защиты детей, здравоохранения, образования, раннего развития, а также сегмента подростков и молодежи в Кишиневе.

– Наши партнеры обязуются обеспечивать детей-беженцев из Украины, слушателей или поступивших в дошкольное учреждение или начальное образовательное учреждение, бесплатным питанием, исходя из существующих нормативов, – уточнил генпримар.

Меморандум подписан на период с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2025 г.

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