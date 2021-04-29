Ион Чебан почтил память жертв блокады Ленинграда: Здесь погибли и уроженцы Молдовы

Ион Чебан почтил память жертв блокады Ленинграда: Здесь погибли и уроженцы Молдовы

Генеральный примар возложил цветы к монументу «Родина-мать» на Пискарёвском мемориальном кладбище в городе Санкт-Петербург в память о павших во время блокады Ленинграда. Здесь были похоронены около 490 тысяч человек, которые стали жертвами этого противостояния во время Второй мировой войны.

Возложил цветы к памятному камню в честь погибших и захоронённых здесь уроженцев нашей страны. Молдавский народ склоняет головы в память о тех, кто отдал свою жизнь, – отметил Чебан.

Также градоначальник возложил цветы к памятнику поэту первой половины XVIII века Антиоху Кантемиру и посадил дуб в знак дружбы между Кишинёвом и Санкт-Петербургом.

Напомним, Ион Чебан с рабочим визитом находится в Санкт-Петербурге.

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