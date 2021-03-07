Ион Чебан поблагодарил Румынию за предоставленную Молдове партию вакцины от COVID-19

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Соответствующее заявление было сделано в ходе интервью румынской прессе. Чебан отметил, что такая поддержка очень важна для всех врачей Молдовы.

– Мы не можем сказать, что ситуация в Кишиневе вышла из-под контроля в том, что касается COVID-19. К людям, которые работают в системе здравоохранения, я испытываю особое уважение. Это действительно был период, который показал, что мы обязаны уделять им гораздо больше внимания. Врачи – наши герои! – заявил Чебан.

По его словам, в этот период медики приложили нечеловеческие усилия.

– На нас так или иначе повлияла статистика, потому что с 10 декабря наблюдался рост числа заболевших. После зимних каникул динамика пошла на спад. Мы начали закрывать больницы и отделения для COVID-19, но внезапно возобновился рост. Дети перешли на онлайн-обучение, многие возмущены. Сейчас мы ведем переговоры с правительством, чтобы увеличить число коек в медучреждениях, – отметил Чебан.

Примар также подчеркнул, что в этот период необходимо обеспечить население вакциной для скорейшего преодоления пандемии.

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