Ион Чебан побеседовал с послами Греции и Латвии: Мы открыты для сотрудничества

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У генерального примара Иона Чебана состоялась встреча с послом Греции с офисом в Бухаресте Софией Граммата.

Как написал градоначальник на своей странице в соцсети, в ходе беседы они затронули ряд тем и поговорили о проектах, которые могут быть реализованы совместно с греческой столицей и с другими городами.

Мы решили спланировать взаимные рабочие визиты для обмена опытом в ряде сфер с различными специалистами. Примария Кишинёва открыта для заключения соглашений о партнёрстве или сотрудничестве, – заметил Чебан.

Также генпримар встретился с послом Латвии Улдисом Микутсом, с которым обсудил приоритеты примарии и поговорил о реализованных и реализуемых проектах.

Я сообщил, что мы открыты к получению помощи в разработке некоторых задач, а также стратегических документов для муниципалитета. Одним из таких документов является Стратегия борьбы с коррупцией, над которой в настоящее время работает примария, – сказал Ион Чебан.

Градоначальник выразил уверенность, что иностранные эксперты смогут дать советы и оказать поддержку в этом направлении.

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