Ион Чебан по случаю Дня независимости Молдовы: Вместе мы сможем построить сильное государство, сможем создать красивый и современный город

Генеральный примар поздравил жителей муниципия с Днем независимости Республики Молдова.

– Дорогие кишинёвцы, поздравляю вас с Днем независимости Республики Молдова.

За 29 лет, прошедших с момента провозглашения независимости, мы всё еще находимся в процессе развития, и обретение независимости – это больше, чем событие, это большая ответственность и длительный процесс, от которого зависит судьба нации.

За эти годы каждый из нас приложил значительные усилия для улучшения качества жизни и развития всех сфер.

Я хочу, чтобы и в дальнейшем нам удавалось объединять усилия для процветания нашей страны.

Мы все несем ответственность за будущее Республики Молдова и будущее наших детей, поэтому я, в качестве примара Кишинёва, вместе со своей командой намерен развивать столицу страны и создавать лучшие условия для жизни кишинёвцев.

Дорогие граждане, мы сами изо дня в день строим независимость через свое отношение и поведение.

Всё начинается с малого, с простых моментов. Республика Молдова – это наш общий дом, который мы должны защищать и о котором должны заботиться. Только вместе мы сможем построить сильное государство, сможем создать красивый и современный город.

Государство – это мы.

С праздником, Молдова. С праздником, Кишинёв! – сказал Ион Чебан.