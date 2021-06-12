Ион Чебан: План ремонта улиц Кишинёва есть на сайте примарии

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На 2021 год разработан План по содержанию и ремонту дорог. В нём указаны адреса, по которым проводились и будут проводиться наиболее важные работы, а также указаны сроки их выполнения.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

Так, муниципальная программа ремонта дорог и дорожной инфраструктуры предусматривает выполнение текущих работ по техническому обслуживанию: снятие повреждённых участков дороги и их заделка, работы по нанесению разметки, работы с применением струйно-инъекционного метода, работы по заполнению трещин в асфальте, обустройство с применением гравия и т. д.

Также коммунальные службы проводят ремонт подъездных дорог к некоторым образовательным учреждениям.

Восстановление дорожной инфраструктуры в Кишинёве – приоритет для нас, – подчеркнул градоначальник.

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