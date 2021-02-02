Ион Чебан ответил советникам от ПДС: Для меня приоритет – интересы кишинёвцев, а не бизнесменов (ВИДЕО)

0

“Рекламная мафия” сегодня в отчаянии и старается запугать примарию Кишинёва и лично примара, чтобы отстоять свои собственные интересы.

Об этом Ион Чебан заявил сегодня в ходе пресс-конференции, отвечая на обвинения со стороны советников от фракции ПДС в намерении отдать сферу наружной рекламы под монополию одной компании. В частности, Чебан отметил, что у тех, кто сегодня рассказывал про нарушения, есть свои, родственные интересы в рекламном бизнесе.

Кишинёв выглядит лучше без сотен огромных панно, город наконец-то стало видно. Так думают горожане, но так не думают некоторые мунсоветники, у которых свои интересы в этой сфере. Что касается якобы предоставляемых мной преференций той или иной компании, заявляю: пока я являюсь примаром, я не позволю никому монополизировать рынок рекламы в Кишинёве, – подчеркнул генпримар.

Градоначальник отметил, что регламент по рекламным панно был представлен гражданским обществом в декабре 2019 года. После этого он очень долго и очень широко обсуждался и с представителями рекламных компаний, и с гражданским обществом.

Меня критикуют за снос киосков и рекламных панно, критикуют за конфликт c ABS Recycling и за многое другое. Но за всей этой критикой и обвинениями стоят бизнесмены, а за моей спиной стоят жители Кишинёва, и для меня приоритет – их интересы. А все эти персонажи могут критиковать меня с утра до вечера – мне нет до этого дела, – сказал генпримар.

Ион Чебан предположил, что в последующем будет ещё много заявлений и обвинений, так как не за горами предвыборная “лихорадка”, но отметил, что у него нет времени на разговоры, так как работы в городе очень много.

Сегодня, к примеру, я с 8:30 на заседаниях и обсуждениях по различным темам и проектам. А их цель – создавать помехи, тратить наше с вами время, которое мы можем использовать для других, действительно важных дел. Рекламная мафия сегодня в отчаянии, они грозят протестами, подают на меня в суд. У них есть полное право действовать в рамках закона, я не против, – будем судиться, – подчеркнул генпримар.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.