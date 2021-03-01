Ион Чебан отправляется с визитом в Румынию

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вместе с коллегами из примарии отправляется в Румынию, где запланирован ряд встреч. Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

– На этой неделе я вместе с вице-примарами, преторами и специалистами из примарии отправляюсь в Румынию. У нас запланировано множество встреч, различные мероприятия в Клуже, Бухаресте, Сибиу и других городах. У нас плотный график, запланированы встречи с примарами. Я уверен, что эти беседы обязательно будут плодотворными, принесут пользу двусторонним отношениям, – сказал Ион Чебан.

Генпримар также добавил, что приобретение опыта и осуществление новых проектов – главная цель для Кишинёва.

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