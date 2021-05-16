Ион Чебан открыл отремонтированный парк «Алунелул»

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Накануне, в Международный день семьи, в Кишинёве был открыт еще один отремонтированный и благоустроенный парк. Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, это – результат огромной работы, а также сотрудничества примарии с шестым сектором Бухареста.



– Капитальный ремонт парка «Алунелул» был одним из амбициозных проектов столицы, на который примария Кишинёва потратила около 7 миллионов леев. Существенной является поддержка и вклад примарии шестого сектора Бухареста, которая выделила 848 тысяч евро на работы. Благодарю за оказанную финансовую поддержку и за дружескую открытость, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

В рамках проекта по реабилитации парка были выполнены благоустройство прилегающей территории, реконструкция Летнего театра, строительство музыкального фонтана с художественной подсветкой, модернизация системы освещения, строительство оросительной системы, установка городской мебели и другие работы.

Рад, что отныне жители сектора будут наслаждаться красивой благоустроенной зеленой территорией с фонтанами, открытой сценой, детскими площадками и современным стадионом, – отметил Чебан.

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