Ион Чебан отчитался за год работы примаром: Было много сюрпризов, но мы многое сделали и продолжим трудиться

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После длительного периода упадка и недоверия Кишинёв вступил на новый путь. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, представивший сегодня отчёт о своей деятельности за год, прошедший со дня его вступления в должность градоначальника. Чебан отметил, что на протяжении всего этого года столица Молдовы преображалась, и ее модернизация продолжается.

– Этот год принёс нам много сюрпризов, которые в какой-то момент поставили муниципалитет перед некоторыми испытаниями. Но мы смогли многое сделать, даже несмотря на пандемию. За год нам удалось реализовать десятки проектов. Всё это время я работал с каждым советником, был и остаюсь примаром всех жителей столицы, независимо от политической принадлежности, и благодарю всех. Мы вели работу по всем направлениям, порой несмотря на критику. И сегодня результаты этой работы видят все жители Кишинева, – заметил генпримар.

Он рассказал, что в представленном сегодня отчёте собраны как уже реализованные проекты, так и те, которые должны быть завершены до конца этого года, а также проекты, которые стартовали в этом году и будут реализованы в следующем.

– На следующий год мы предлагаем другой подход к планированию крупных инфраструктурных проектов на ближайшие годы для Кишинева. В связи с этим разработан список задач на 2021 год. Речь идет о реабилитации улиц, тротуаров, озер, мостов, а также о других целях. Все проекты будут проанализированы и включены в Зональные градостроительные планы с полным освоением территории, на которой они находятся. Забота о жителях Кишинева будет нашим приоритетом и в дальнейшем, – подчеркнул генпримар столицы.

Ион Чебан был избран генеральным примаром муниципия Кишинев 3 ноября 2019 года в ходе второго тура выборов. Его мандат был утвержден 11 ноября.

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