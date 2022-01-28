Ион Чебан осудил решение Минздрава ограничить проведение ПЦР-тестов: Это министерство абсурда!

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан жёстко раскритиковал распоряжение Министерства здравоохранения, согласно которому семейным врачам разрешено делать лишь 100 ПЦР-тестов в день. Письмо с данным распоряжением было отправлено руководителям государственных медучреждений.

Градоначальник назвал это решение глупым в условиях разгара в стране очередной волны пандемии коронавируса и повышенного спроса на тестирование со стороны граждан.

– Министерство абсурда! В таких условиях людям приходится идти в частные лаборатории и выкладывать из своего кармана до 800 леев за тест, учитывая все нынешние повышения цен, – возмутился Чебан.

Он также отметил, что в Минздраве не прислушиваются к рекомендациям специалистов. Так, они советуют организовать круглосуточную работу 3-х гослабораторий по проведению ПЦР-тестов, обеспечить запасы ПЦР-тестов, организовать и оснастить ПЦР-лаборатории в каждой территориальной медицинской ассоциации в Кишинёве, обеспечить достаточное количество экспресс-тестов и организовать массовое тестирование населения без направления семейного врача. Помимо этого, по мнению специалистов, необходимо определить немедленные решения для систематического ПЦР-тестирования медперсонала.

Ион Чебан напомнил, что на данный момент нагрузка на больницы огромная, и отметил, что специалисты рекомендуют немедленно задействовать коронавирусные отделения для детей в республиканских и районных медучреждениях, так как в муниципии больше нет возможностей для их госпитализации. Для взрослых в случае форс-мажора муниципалитет готов задействовать отделение COVID-19 на Moldexpo.

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