Ион Чебан осудил исключение из предвыборной гонки кандидата в примары Бельц

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Вчерашнее решение ЦИК об исключении из борьбы за кресло примара Бельц одного из кандидатов является превышением полномочий. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что подобные решения создают прецеденты. Чебан подчеркнул, что выступает не в поддержку данного кандидата, а против беззакония.

– В качестве вице-председателя CALM я заявляю, что это опасность для каждого высокопоставленного лица, примара, кандидата, для каждого гражданина, который имеет другую точку зрения. Никогда ранее примары не подвергались таким преследованиям, как сейчас. Уважаемые правители, демократия и свобода – это не поступки в зависимости от того, нравятся вам или нет какая-либо партия, человек или ситуация. Нельзя поступать с людьми по своему желанию, грубо нарушая законы. Об этом вам скажут и международные органы, – подчеркнул градоначальник.

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