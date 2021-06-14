Ион Чебан: Охват вакцинацией не менее 70% населения обеспечит эпидемиологическую безопасность

0

20 июня в 07:00, в День медицинского работника и фармацевта, стартует марафон вакцинации, на котором будет проведена ревакцинация (II доза) граждан, которые были вакцинированы во Дворце Республики 28-30 мая.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он подчеркнул, что сейчас необходимо максимально активно вакцинироваться, чтобы охват составил не менее 70% населения – это обеспечит эпидемиологическую безопасность.

Уровень вакцинации в Кишинёве составляет около 20%, по стране – примерно 11%. Спустя 2,5 месяца после начала вакцинации этот результат очень скромный, – отметил градоначальник.

При этом 5 территориальных медицинских ассоциаций с подведомственными им центрами семейных врачей, пригородными и частными медицинскими центрами, которые предоставляют услуги первичной медико-санитарной помощи, полностью вовлечены в вакцинацию населения от COVID-19.

В муниципии работают 70 пунктов вакцинации, Муниципальный центр вакцинации и два мобильных пункта вакцинации.

Кроме того, в центрах семейных врачей организованы мобильные бригады вакцинации, которые выезжают на дом к людям, находящимся в затруднительном положении, а также на предприятия и учреждения для вакцинации на работе.

В Кишинёве достаточно хорошо развита необходимая инфраструктура для вакцинации, включая первый муниципальный центр вакцинации, центры вакцинации и пункты во всех медицинских учреждениях, а также инновационный проект с мобильными пунктами вакцинации (троллейбус и автобус).

Все эти муниципальные проекты по распространению вакцинации будут работать столько, сколько потребуется, и, безусловно, они будут полноценно работать летом, – заверил Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.