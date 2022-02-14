Ион Чебан обсудит в Румынии совместные проекты для Кишинёва

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан отправился сегодня с рабочим визитом в Румынию. Его сопровождают несколько коллег.

Как рассказал градоначальник на своей странице в соцсети, в ближайшие дни они посетят несколько городов соседней страны, где встретятся с румынскими коллегами и обсудят ряд совместных проектов для Кишинёва.

Это инфраструктурные проекты, а также проекты в различных сферах — образование, культура, цифровизация, здравоохранение и другие, – уточнил Чебан.

Также в ходе рабочего визита генпримар в Яссах примет участие в культурных мероприятиях, посвящённых дню рождения поэта Григоре Виеру, и встретится с примаром Ясс Михаем Кирика.

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