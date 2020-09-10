Ион Чебан обсудил с руководством МВД дорожные проблемы столицы

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Генеральный примар муниципия, а также вице-примары приняли участие во встрече с руководством Министерства внутренних дел.

Стороны обсудили обеспечение безопасности и регулирование дорожного движения вблизи учебных заведений, проблему пробок, незаконную парковку автомобилей, организацию движения возле строительных площадок и ремонтируемых дорог, обеспечение общественного порядка, борьбу с передвижной торговлей, а также многое другое.

По данным полиции, за 8 месяцев текущего года в столице произошло 477 ДТП, в результате которых 20 человек погибли и 539 получили травмы. Число сокращается по сравнению с прошлым годом. Однако самой большой проблемой остаётся непредоставление приоритета пешеходам, несмотря на то, что многие переходы в столице освещены, – отметил Чебан.

Он обратился за помощью к полиции в решении проблемы незаконных парковок, особенно на центральных улицах.

В последнее время сотрудники правоохранительных органов совместно с примарией Кишинёва усиленно работают, составляют протоколы на водителей, которые оставляют автомобили, где попало. Планируем вместе с МВД организовать соответствующую кампанию, – отметил градоначальник.

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