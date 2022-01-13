Ион Чебан обсудил с примаром муниципия Алба-Юлия совместные проекты

Ион Чебан обсудил с примаром муниципия Алба-Юлия совместные проекты

Генеральный примар встретился с примаром румынского муниципия Алба-Юлия Габриелом Плеша.

Стороны обсудили проекты, которые можно реализовать совместно, а также возможность обмена опытом в различных областях. Кроме того, в дальнейшем будет разработана общая повестка.

Примария Кишинёва сотрудничает со многими столицами, муниципиями, городами и населёнными пунктами из разных стран. Нам удалось создать дружественные отношения и вместе достичь многих целей для развития городов, – подчеркнул Чебан.

Напомним, ранее было подписано Соглашение о побратимстве между муниципием Кишинёв и муниципием Сучава.

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