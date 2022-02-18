Ион Чебан обсудил с примаром муниципия Алба-Юлия организацию Дней Кишинёва

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Сегодня у генерального примара муниципия Кишинёв Иона Чебана состоялась встреча с примаром муниципия Алба-Юлия Габриелом Плеша. Стороны обсудили некоторые проекты, которые планируют реализовать совместно.

Речь идёт об инфраструктурных проектах в Кишинёве, а также о восстановлении некоторых социальных учреждений.

– Мы планируем организовать культурные, образовательные мероприятия и другие проекты. Также мы обсудили организацию Дней Кишинёва в Алба-Юлии. Кроме того, наши ученики и молодые люди посетят Румынию для обмена опытом. Экономическая сфера также будет приоритетной, в ближайшее время мы организуем встречу с представителями бизнеса, – сообщил Чебан.

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