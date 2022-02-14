Ион Чебан обсудил с примаром Ясс сотрудничество в разных областях

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, находящийся в Румынии с официальным визитом, вместе с вице-примаром Анжелой Кутасевич, преторами секторов и руководителями некоторых управлений провел беседу с примаром Ясс Михаем Кирика. По словам градоначальника, диалог был очень продуктивным и касался сотрудничества двух городов.

– Мы хотим, чтобы у нас было больше проектов, и стремимся сотрудничать во многих областях. Ремонт дорог, городская мобильность, обустройство парковок, общественный транспорт, уборка, а также другие темы будут обсуждаться нашими коллегами, которые будут обмениваться опытом и практиками, – заявил Чебан.

Также, по его словам, будет затронута ещё одна важная сфера – здравоохранение: состоятся совместные встречи специалистов, на которых будет обсуждаться ряд тем.

– Молодые люди из Кишинёвского муниципального центра начали свою деятельность сегодня и уже запланировали несколько встреч с представителями молодежных организаций Ясс, – рассказал генпримар.

Кроме того, сегодня утром Ион Чебан возложил венки к бюсту поэта Григоре Виеру в Парке культуры Копоу в Яссах. Сегодня поэту исполнилось бы 87 лет.

Генпримар сообщил своим коллегам из Румынии о намерении примарии Кишинёва создать в нашей столице Центр культуры имени Григоре Виеру.

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