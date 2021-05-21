Ион Чебан обсудил с примаром 4 сектора Бухареста вопрос обустройства парковок в Кишинёве

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Глава муниципия встретился сегодня с представителями примарии 4 сектора Бухареста во главе с примаром Даниэлем Бэлуцэ, прибывшими в молдавскую столицу.

По словам Чебана, в ходе встречи были затронуты актуальные для Кишинёва темы, в частности, речь шла об организации общественных парковок в столице.

Для реализации этих проектов мы воспользуемся опытом и знаниями по обустройству общественных парковок успешно реализованных в Бухаресте, а именно в секторе 4. Обсуждения на эту тему будут продолжены, а на следующей неделе запланирован визит наших специалистов в Бухарест, – уточнил Ион Чебан.

По его словам, ещё одна группа представителей примарии 4 сектора Бухареста приедет в Кишинёв, чтобы оказать необходимую поддержку.

Мы готовы и дальше развивать сотрудничество, в том числе путём подписания побратимских соглашений между секторами Кишинёва и Бухареста, – отметил градоначальник.

Что касается обустройства парковок в столице, сейчас муниципалитет ищет подходящие земельные участки и уже занимается обустройством нескольких автостоянок.

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