Ион Чебан обсудил с послом России в Молдове текущие и будущие совместные проекты

Ион Чебан обсудил с послом России в Молдове текущие и будущие совместные проекты

Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл сегодня встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Как рассказал градоначальник, в ходе встречи обсуждались ряд тем и проектов для Кишинёва, над которыми ведётся совместная работа, а также новые планируемые проекты, касающиеся популяризации культуры, обмена опытом в образовании, здравоохранении, экономике и других сферах.

В настоящее время у Кишинёва налажено отличное сотрудничество в различных областях с рядом регионов Российской Федерации. Также у нас есть соглашения между примарией, претурами секторов и российскими городами и муниципиями, – отметил Чебан.

Он поблагодарил специалистов из Российской Федерации за поддержку в разработке ряда стратегических документов, приоритетных для Кишинёва.

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