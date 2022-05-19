Ион Чебан обсудил с послом Израиля в Молдове сотрудничество по ряду проектов

Ион Чебан обсудил с послом Израиля в Молдове сотрудничество по ряду проектов

Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл встречу с послом Государства Израиль в Республике Молдова с резиденцией в Иерусалиме Джоэлем Лионом.

Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, речь шла о развитии Кишинёва, а также о проектах, которые можно совместно реализовать в будущем.

Ион Чебан также сообщил послу, что осенью этого года примария Кишинёва проведёт экономический форум, на котором представит 60 инвестиционных профилей в различных областях.

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