Ион Чебан обсудил с ответственными лицами вопрос организации парковок в столице

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Представлен проект по исследованию возможностей внедрения системы управления парковками в Кишинёве. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан.

Он рассказал, что победитель тендера, компания MTD SRL, представила отчёт, включающий в себя методологию и план действий по реализации мероприятий, а также структуру исследования возможностей.

Консультант изучит передовой опыт 4-5 городов Европы, а по моей инициативе, основанной на рабочем визите в Бухарест, будет рассмотрен и пример успешной системы управления парковками в четвёртом секторе Бухареста, – отметил градоначальник.

Также в ходе встречи обсуждались те проекты парковок, которые уже реализуются. Так, в ряде секторов столицы были определены земельные участки, некоторые из которых находятся в стадии обустройства.

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