Ион Чебан обсудил с мэром Одессы реализацию совместных проектов

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан встретился сегодня с мэром города Одесса Геннадием Трухановым. Официальные лица обсудили различные темы и поговорили о проектах, которые можно реализовать вместе.

– Мы решили создать рабочие группы для обмена опытом в социальной, экономической, туристической, транспортной областях и в сфере защиты детей. За последние годы в Одессе произошли изменения в инфраструктуре, а передовой опыт всегда приветствуется. У города богатая история, многие наши сограждане живут здесь, а другие часто приезжают отдыхать или ведут свой бизнес в Одессе, – отметил Чебан.

Глава Кишинёва выразил сожаление о том, что, несмотря на то, что Соглашение о побратимстве между Кишинёвом и Одессой было подписано в 1994 году, работа в этом направлении раньше не велась. Ион Чебан также поздравил мэра города Одесса с прошедшим вчера Днём города и пожелал успехов во всех начинаниях.

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