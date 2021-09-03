Ион Чебан обсудил с мэром Одессы реализацию совместных проектов

Ион Чебан обсудил с мэром Одессы реализацию совместных проектов

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан встретился сегодня с мэром города Одесса Геннадием Трухановым. Официальные лица обсудили различные темы и поговорили о проектах, которые можно реализовать вместе.

– Мы решили создать рабочие группы для обмена опытом в социальной, экономической, туристической, транспортной областях и в сфере защиты детей. За последние годы в Одессе произошли изменения в инфраструктуре, а передовой опыт всегда приветствуется. У города богатая история, многие наши сограждане живут здесь, а другие часто приезжают отдыхать или ведут свой бизнес в Одессе, – отметил Чебан.

Глава Кишинёва выразил сожаление о том, что, несмотря на то, что Соглашение о побратимстве между Кишинёвом и Одессой было подписано в 1994 году, работа в этом направлении раньше не велась. Ион Чебан также поздравил мэра города Одесса с прошедшим вчера Днём города и пожелал успехов во всех начинаниях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md