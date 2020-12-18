Ион Чебан обсудил с меценатами планируемые на ближайшие годы проекты для Кишинёва

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан провел сегодня беседу с членами Совета меценатов. В ходе встречи стороны обсудили проекты, которые были реализованы совместными усилиями в текущем году, а также цели на 2021 год.

Градоначальник отметил, что в этом году были запущены и осуществлены ряд программ, в которых были задействованы примария Кишинева, меценаты и различные международные организации.

– Для развития Кишинёва в соответствии с целями устойчивого развития в рамках повестки на период до 2030 года мы поставили ряд задач, которые должны быть достигнуты в ближайшие 3-4 года. Приоритеты на 2021 год касаются сфер образования, здравоохранения, урбанизма, городской мобильности, экономики, управления отходами, энергоэффективности и других,- рассказал Чебан.

Он отметил также, что амбициозные планы примарии Кишинёва касаются внедрения телемедицины в муниципальных больницах, развития туризма, улучшения процесса обеспечения продуктами питания школ и детских садов, модернизации уличного освещения, модернизации ливневой канализации и предотвращения наводнений, обустройства и расширения велосипедной инфраструктуры, внедрения системы платных парковок и проектов по управлению отходами, энергоэффективности и многих других.

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