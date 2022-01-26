Ион Чебан обсудил с губернатором Санкт-Петербурга сотрудничество двух городов

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В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург генеральный примар Кишинёва Ион Чебан сегодня провёл встречу с губернатором этого города Александром Бегловым. Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, стороны обсудили ряд текущих тем, а также общие проекты.

– Коллеги из Санкт-Петербурга оказали нам безвозмездную помощь в разработке Плана обустройства территории и Стратегии социально-экономического развития Кишинёва. Кроме того, специалисты Института проектирования, городского благоустройства и развития инфраструктуры при исполнительной власти Санкт-Петербурга консультируют нас по различным проектам благоустройства Кишинёва, а также по разработке Генерального градостроительного плана, – отметил Чебан.

Он рассказал, что у примарии Кишинёва есть несколько идей касательно сотрудничества в сферах экономики, образования и культуры.

– Я пригласил администрацию Санкт-Петербурга на Экономический форум, который примария Кишинёва намерена организовать в этом году с целью привлечения инвесторов. Мы предложили направлять наших школьников и студентов для участия в различных образовательных проектах, с целью обмена опытом. Мы также обсудили возможность организации Дней Кишинёва в Санкт-Петербурге, к которым намерены привлечь наших соотечественников, – рассказал Чебан.

В 2021 году примария Кишинёва и Санкт-Петербург подписали Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и культурной сферах на 2021-2024 гг.

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