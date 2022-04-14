Ион Чебан обсудил с главой уезда Галац возможности сотрудничества

Ион Чебан обсудил с главой уезда Галац возможности сотрудничества

Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан встретился накануне с председателем уезда Галац Костелом Фотя.

Стороны обсудили ситуацию с украинскими беженцами и поделились опытом – через Галац прошло более 70 тысяч беженцев. Также они поговорили о дальнейшем сотрудничестве по различным проектам и направлениям между примарией Кишинёва и уездом Галац как в этом, так и в следующем году.

Ион Чебан пригласил руководство уезда в Кишинёв, а в ближайшее время группа специалистов примарии совершит рабочий визит в Галац.

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