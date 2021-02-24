Ион Чебан обсудил с депутатами решение проблемы закупки автобусов для Кишинёва

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан принял участие в заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам и поинтересовался мнением депутатов касательно процедуры, посредством которой “Городской автобусный парк” может проводить прямые переговоры с компаниями, предлагающими к закупке автобусы для муниципия.

В связи с этим он представил запрос, который будет изучен парламентариями.

Я объяснил, что хотя в прошлом году был организован открытый тендер на закупку автобусов, он не дал никакого результата. В то же время, чтобы снизить риск заражения населения COVID-19 в муниципальном общественном транспорте, ускорить процедуру закупки, а также увеличить количество единиц общественного транспорта, примария Кишинева рассмотрела возможность приобретения автобусов мунпредприятием «Городской автобусный парк» от экономических агентов путем прямых переговоров, – рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что муниципалитет должен соблюсти ряд процедур, установленных законом, чтобы иметь возможность приобрести автобусы, – это открытые тендеры и закупки путем прямых переговоров.

Ситуация в сфере общественного здоровья остается критической, а основным источником распространения инфекции остается общественный транспорт. Чтобы справиться с этим, на линии были выпущены ещё 30 единиц общественного транспорта, 30% из которых находятся в плохом состоянии, – отметил генпримар.

Ион Чебан выразил надежду, что вопрос нехватки транспорта в муниципии не будет политизирован в парламенте и решение этой острой проблемы поддержат все депутаты.

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