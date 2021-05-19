Ион Чебан обсудил развитие пригородов и создание Агентства регионального развития Кишинёва

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Генеральный примар муниципия принял участие в рабочем заседании руководства Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

На заседании совместно с примарами пригородов, которые прислали досье для финансирования проектов из Национального экологического фонда, обсуждалось, на какой стадии находится каждое досье и каждый проект. Речь шла об уже запущенных и планируемых проектах.

Что касается создания муниципалитетом Агентства регионального развития (АРР) Кишинёва, было проведено собрание по отбору представителей в Совет управления из числа примаров пригородов. Протокол и соответствующие документы были представлены сегодня в министерство для инициирования процедуры создания АРР Кишинёв, – отметил Ион Чебан.

Также на заседании обсуждались проекты, начатые на территории столицы при финансовой поддержке Национального экологического фонда. Это ряд проектов, инициированных Apă-Canal Chișinău, Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Управлением капитального строительства и Autosalubritate.

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